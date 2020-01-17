Реальна робота ДАБІ. Якого результату вдалося досягти за такий короткий проміжок часу 14 Новости

Розпорядженням Уряду від 27 грудня 2019 р. № 1384-р на Костенко Олену Ігорівну тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Держархбудінспекції – до призначення в установленому порядку керівника відомства.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України призначив Олену Костенко першим заступником Голови Держархбудінспекції. Відповідне розпорядження від 24 грудня 2019 р. № 1350-р опубліковано на Урядовому порталі.

І вже через кілька робочих днів на офіційному сайті ДАБІ з’являється інформація, що в.о. Голови (ДАБІ) Олена Костенко провела попередній аудит інспекції і виявила низку проблем з обґрунтованістю видачі ліцензій і дозволів та здійсненням заходів нагляду та контролю.

Оце швидкість, такому турборежиму навіть Верховна Рада може позаздрити. От молодець нова в.о., могло б здатися на перший погляд, але це якщо прочитати тільки заголовок статті, а якщо прочитати всю статтю, то мурахи по шкірі йдуть. Це ж наскільки треба бути не компетентним, щоб такі дурниці писати.

Национальный антикоррупционный портал

Реальна робота ДАБІ. Якого результату вдалося досягти за такий короткий проміжок часу

Реальна робота ДАБІ. Якого результату вдалося досягти за такий короткий проміжок часу

Розпорядженням Уряду від 27 грудня 2019 р. № 1384-р на Костенко Олену Ігорівну тимчасово покладено виконання обов’язків Голови Держархбудінспекції – до призначення в установленому порядку керівника відомства.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України призначив Олену Костенко першим заступником Голови Держархбудінспекції. Відповідне розпорядження від 24 грудня 2019 р. № 1350-р опубліковано на Урядовому порталі.

І вже через кілька робочих днів на офіційному сайті ДАБІ з’являється інформація, що в.о. Голови (ДАБІ) Олена Костенко провела попередній аудит інспекції і виявила низку проблем з обґрунтованістю видачі ліцензій і дозволів та здійсненням заходів нагляду та контролю.

Оце швидкість, такому турборежиму навіть Верховна Рада може позаздрити. От молодець нова в.о., могло б здатися на перший погляд, але це якщо прочитати тільки заголовок статті, а якщо прочитати всю статтю, то мурахи по шкірі йдуть. Це ж наскільки треба бути не компетентним, щоб такі дурниці писати.

Ось тут вже і видно справжню компетенцію супер керівника. Людина, яка керує інспекцією навіть не змогла розібратися, що до видачі ліцензій головні інспектори будівельного нагляду не мають взагалі ніякого відношення, а відповідно до законодавства рішення про видачу ліцензії приймає орган, а перед цим питання розглядають на ліцензійній комісії, при цьому ліцензії підписує керівник, і не зрозуміло де в цьому процесі інспектор. А от розповісти громадськості Олена Костенко про те, що сама змінила склад ліцензійної комісії і включила туди своїх горе радників (про них трохи згодом), забула. Збіг – не думаю. Просто не хочеться щоб всі знали, що тепер процес видачі будівельних ліцензій контролює Сергієнко з Воробйовим – горе помічники, які реалізували злочинні схеми в ДАБІ в часи Януковича, до речі в ДАБІ тоді правив Кучер.

Щодо наділення інспекторів надмірними повноваженнями, то тут можна сказати, що це «велике відкриття», особливо якщо враховувати той факт, що така ситуація виникла ще в 2015 у зв’язку з прийняттям Закону 320-VIII. Що можна сказати, рівень знання законодавста «дуже високий», хоч би радники підказали.

Ну а щодо концентрації контрольних і дозвільних функцій в руках одного інспектора, то тут Костенко взагалі понесло. Будучи керівником не знати, що інспектори дозвільних підрозділів не здійснюють перевірок на об’єктах це вже верх маразму.

«Сліпі ліцензії» це теж свідчення «професіоналізму» та «компетенції» Костенко. Алгоритм проходження документів описаний трохи вище. Мало того цей процес затверджений на законодавчому рівні. Дійсно є проблема, оскільки ліценція не підтверджує спроможності організації виконувати роботи, бо по факту є лише декларацією. І замість того, щоб виступити із законодавчою ініціативою щодо зміни ситуації, Костенко вводить в склад ліцензійної комісії «майстра по деклараціях» свої радників Сергієнка та Воробйова. Як вже зазначалося саме вони в 2012-2014 курували дозвільний напрям у будівництві. А наповнення чорної каси своїх покровителів в значній мірі реалізували через реєстрацію декларації. В ті часи Сергієнко виписав повноваження центрального апарата ДАБІ таким чином, щоб він міг в себе в підрозділі реєструвати декларації. Свого роду централізація дозвільного процесу. До речі це саме він зробив вже зараз але про це згодом.

Так утворена комісія, але процес публічним не став, жодного представника громадськості до складу комісії не включено! Більше того Сергієнко є членом і цієї комісії та контролює крім ліцензій ще й дозвільні процеси. А до того ж Сергієнко руками Костенко знову централізує дозвільні процеси: Костенко надає доручення територіям видавали дозволи та сертифікати на об’єкти СС2 після її наказу; а наказ же готує Сергієнко і вирішує який дозвіл і кому дати. Всі рішення за семи замками в ДАБІ.

І все те, що робилося протягом останніх трьох місяців, після звільнення з посади Голови ДАБІ Кузьміна і його завзятих дівчат Чекомасової та Айхель, щодо ліквідації корупційного тиску на територіальні органи нівелювалося.

А що стосується оприлюднення рішень комісій так ще жодне з рішень не оприлюднене, напевно Сергієнко з Воробйовим ще ціну не склали. До того ж про термінували розгляд значної кількості документів. Про що свідчать дані ПРОЗОРОЇ ДАБІ. Так на завершення робочого тижня 11.01.2020 відсутня інформація про рішення щодо видачі 32 сертифікатів та 41 дозволу. І це тільки по СС3.

Ну і так далі…

Що стосується територіальних органів ситуація не краща, поки не вимкнули сайт кому цікаво можете подивитися, але є підозра, що сайт з "технічних причин" перестане працювати, щоб не видавати всі таємниці.

Такого навіть Чекомасова собі не дозволяла. Але що ж тут поробиш, Сергієнко звик працювати так, він і раніше в дозвільному так працював. Трохи притримав документ, от і забудовник починає шукати шляхи вирішення.

Не зрозумілими є лише те, чому забудовники мовчать? Їх влаштовують такси радників? В чому справа народ, до поки професійне середовище мовчить, доти і знущатися будуть!

От тепер до підсумків, що ж все таки зроблено за таких короткий проміжок часу новим керівником Костенко, а точніше її радниками:

1. Централізували дозвільні процеси і взяли їх під свій контроль (до речі подейкують, що Воробйов вже отримав перший "транш" за врегулювання дозвільних питань);

2. Взяли під "своє крило" ліцензування;

3. Роботу останніх трьох місяців 2019 в напрямку ліквідації корупційного тиску на територіальні органи, помножили на нуль.

4. А сама Костенко провела попередній псевдо аудит.

Ось так, за досить короткий проміжок часу вже фактично збудовано міцний корупційний фундамент…

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