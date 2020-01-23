Разумков в Одессе: "Осенью будут местные выборы" 35 Новости

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время визита в Одессу в четверг, 23 января, заявил, что на грядущих выборах вопрос перезагрузки власти на местах зависит от активности и предпочтений жителей громад.

Осенью этого года будут выборы. К этому времени должна быть завершена реформа децентрализации, таким образом, у местной власти появится больше возможностей для реализации реформ. Если говорить о перезагрузке власти, будем смотреть на местных выборах кому отдадут предпочтение граждане на выборах, – заявил Разумков.

По словам Разумкова, партия “Слуга народа” не имеет предпочтений среди потенциальных участников мэрской гонки в Одессе и прислушается к мнению горожан.

Он также добавил, что главная прерогатива реформы децентрализации – передача власти на места.

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