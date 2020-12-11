Ранее судимый луганчанин пытал ребенка своей сожительницы в Одессе за неправильную речь 593 Новости

Одесские полицейские объявили подозрение уроженцу Луганской области в истязании ребенка своей сожительницы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской полиции.

«В качестве наказания за неправильное произношение 37-летний ранее судимый за преступления против собственности, жизни и здоровья человека и общественного порядка мужчина приносил 5-летнему пасынку моральные и физические страдания, заставляя всю ночь стоять в углу или биться головой о стену. Злоумышленник бил мальчика ремнем, бросал с высоты своего роста на пол, наносил удары ногами в пах», — говорится в сообщении.

Мать ребенка противостоять мужчине боялась, потому что сама систематически страдала от его жестокости. Тревогу забила бабушка, когда увидела на теле внука синяки и гематомы. Врачи обнаружили у мальчика телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и многочисленных гематом.

Чтобы доказать виновность злоумышленника, правоохранителям понадобилось несколько месяцев. В рамках досудебного расследования был проведен ряд судебно-медицинских, психолого-психиатрических и комиссионных экспертиз.

В результате правонарушителю сообщили о подозрении по частям 1 и 2 ст. 127 (пытки) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

За такое преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.