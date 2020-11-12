Районные теризбиркомы получили бюллетени для второго тура выборов мэра Одессы 603 Новости

12 ноября четыре районные территориальные комиссии Одессы (Приморская, Малиновская, Киевская и Суворовская) получили бюллетени для второго тура выборов мэра, который состоится в ближайшее воскресенье, 15 ноября. Об этом сообщают наблюдатели ОПОРЫ.

Передача бюллетеней прошла с нарушением сроков. Согласно Избирательному законодательству, бюллетени для второго тура должны были напечатать не позднее, чем за девять дней до голосования (до 4 ноября), а передать их в теризбиркомы не позднее, чем за четыре дня до выборов (до 10 ноября).

15 ноября одесситы будут выбирать мэра Одессы из двух кандидатов – действующего городского головы Геннадия Труханова и Николая Скорика от ОПЗЖ.