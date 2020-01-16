Рада в первом чтении проголосовала за легализацию игорного бизнеса: как голосовали одесские нардепы 17 Идеи, Новости

Народные депутаты большинством 260 голосов в четверг, 16 января, приняли в первом чтении законопроект № 2285-д "Про государственное регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр".

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В проекте закона предусматривается возможность работы казино исключительно на территории 5-звездочных гостиниц с определенным количеством номеров (не менее 200 в Киеве и 150 в других городах). Площадь казино должна составлять не менее 500 м2.

Онлайн-казино должны будут пройти государственную сертификацию, обязательно встроить систему онлайн-мониторинга и работать на сайтах в доменной зоне UА. Также они должны позволять игрокам устанавливать ограничения на траты денег и времени.

Количество игральных автоматов на территории Украины хотят ограничить 40 тысячами штук, кроме автоматов в казино. Такие автоматы можно будет устанавливать по пропорции 1 автомат на 1 тысячу жителей города или поселка и только по лицензии.

Игральные автоматы хотят запретить устанавливать ближе 500 метров от заведений образования и культуры, возле детских развлекательных центров. Также автоматы нельзя будет ставить в жилых домах, внутри помещений органов госвласти, медучреждений, киосках, навесах, МАФах.

Чтобы открыть зал игральных автоматов, в него нужно будет установить не менее 25 таких машин.

Также закон регулирует деятельность букмекеров, лотерей и онлайн-покера.

Все четверо одесских нардепов от "Слуги народа" Алексей Леонов, Артем Дмитрук, Александр Горенюк и Олег Колев проголосовали "за" законопроект.

От области регуляцию азартных игр практически единогласно поддержали другие парламентарии от президентской партии: Александр Торохтий, Андрей Костин, Иван Шинкаренко, Сергей Колебошин, Александр Ткаченко и Степан Чернявский, кроме Игоря Васильковского – он не голосовал.

Также поддержал проект одесский списочник от "Слуги народа" Андрей Костин. Его коллега из списка Юлия Диденко отсутствовала на голосовании.

Внефракционный нардеп от Измаила, бывший глава Одесского облсовета Анатолий Урбанский нажал кнопку "против". Аналогично поступили экс-и.о. главы Одесской областной госадминистрации, а сейчас нардеп от партии "Голос" Соломия Бобровская и экс-губернатор Одесской области, представитель "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Николай Скорик.

Внефракционный народный депутат от Бессарабии Антон Киссе воздержался от голосования.

Выходец из Одессы, Татьяна Плачкова, прошедшая в парламент от "Оппозиционной платформы – За Жизнь" - не голосовала. Также не голосовал и нардеп от Саврани, член "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Напомним, что легализация игорного бизнеса – одно из предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского. Впервые эту инициативу парламент рассматривал в декабре. Тогда он не прошел, набрав 213 голосов "за" и 88 "против". После этого было подано 7 альтернативных законопроектов, а оригинальный проект № 2285-д был доработан.

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