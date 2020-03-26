Пятый случай заражения коронавирусом в Одессе: в областном лабораторном центре начали делать ПЦР диагностику 37 Люди, Новости

Лабораторный центр в Одессе получил еще один положительный результат исследования на COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Коронавирус обнаружили у одессита 1983 года рождения. После возвращения из США мужчина почувствовал себя плохо и обратился к медикам. Врачи говорят, что он самоизолировался и не контактировал даже с женой и детьми. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Таким образом, в Одесской области подтвердились уже пять случаев заболевания.

Как подтвердили в пресс-службе облгосадминистрации, данные о получении положительного результата теста на коронавирус предоставил именно Одесский лабораторный центр. До сих пор точное ПЦР-тестирование делали только в Киеве.

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