Пять жителей Одесской области скончались от ковида за сутки 30 Новости

163 новых случая заболевания, из них 70 — у одесситов, зарегистрированы за последние сутки в Одесской области.

По данным ковид-портала СНБО Украины, 5 коронавирусных больных скончались за сутки.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 4 февраля 2021 года в Одесской области зарегистрированы 81 933 случая COVID-19. Из них 36 512 человек — у жителей Одессы.

На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 130 пациентов с COVID-19, из них 42 человека пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 88 пациентов, из них два человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 15 человек с подозрением на COVID-19.

22 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 29 человек — в ГКБ №10, 42 человека — в городской больнице №5, двое детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 3 февраля, в опорных больницах Одессы свободны 300 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей, они находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 563 жителя Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 33 089 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2 742 одессита.