Пьяный водитель устроил ДТП с участием 7 машин в Одессе 68

Нетрезвый водитель автомобиля Mitsubishi устроил 7 февраля масштабное ДТП на улице Высоцкого в Одессе.

Как сообщает патрульная полиция, во время обгона он столкнулся с автомобилем Skoda, который двигался во встречном направлении. От удара их отбросило на припаркованные Mercedes, Mazda, ВАЗ и два Renault. Всего пострадали семь автомобилей. Пострадавших людей нет.

Выяснилось, что 38-летний водитель Mitsubishi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (подтверждено с помощью прибора Drager — 2,1 промилле). На него составлены админматериалы по ст. 130 и 124 КУоАП.