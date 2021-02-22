Пьяный водитель устроил аварию в Одессе и скрылся, пострадал ребенок 29

Автомобили Toyota Corolla и Toyota Previa столкнулись 21 февраля на Люстдорфской дороге.

Как сообщает патрульная полиция Одесской области, автомобиль Toyota Previa уехал с места происшествия.

В результате столкновения 10-летняя девочка-пассажир автомобиля Toyota Corolla получила телесные повреждения и была доставлена ​​в больницу.

Получив приметы автомобиля Toyota Previa, патрульные обнаружили и задержали автомобиль на улице Бреуса. У 44-летнего водителя автомобиля были явные признаки алкогольного опьянения.

Всего за ночную смену патрульные полицейские обнаружили 15 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.