Пьяный водитель устроил аварию в Одессе и скрылся, пострадал ребенок

Автомобили Toyota Corolla и Toyota Previa столкнулись 21 февраля на Люстдорфской дороге.
Как сообщает патрульная полиция Одесской области, автомобиль Toyota Previa уехал с места происшествия.
В результате столкновения 10-летняя девочка-пассажир автомобиля Toyota Corolla получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
Получив приметы автомобиля Toyota Previa, патрульные обнаружили и задержали автомобиль на улице Бреуса. У 44-летнего водителя автомобиля были явные признаки алкогольного опьянения.
Всего за ночную смену патрульные полицейские обнаружили 15 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.