Пьяный сотрудник одесской СТО угнал машину клиентки и устроил аварию 39 Криминал, Новости

Полицейские задержали сотрудника станции технического обслуживания, который незаконно завладел автомобилем клиентки и попал на нем в дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области, 29-летний одессит в состоянии опьянения уехал кататься на машине, которую 36-летняя женщина оставила на ремонт. На проспекте Небесной сотни он не справился с управлением и столкнулся с другим автомобилем. Обошлось без пострадавших.

Злоумышленник находится сейчас в изоляторе временного содержания. По факту незаконного завладения транспортным средством полицейские начали уголовное производство, а также составили на правонарушителя два админпротокола по ч.2 ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) и ч.1 ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находятся в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.

Кроме того, угонщик уже имеет судимость за имущественное преступление. Теперь ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы, возможно, с конфискацией имущества.