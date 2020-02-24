Пьяный полицейский спровоцировал ДТП со смертельным исходом в Одесской области 108 Новости

Сотрудник полиции Одесской области в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением мотоциклом и попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб его пассажир.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

ДТП произошло 22 февраля около 17:00 в селе Карналеевка Белгород-Днестровского района Одесской области.

Следователи установили, что мотоциклом «МТ-11» управлял 41-летний инспектор физической безопасности одного из батальонов Управления полиции охраны ГУ Нацполиции в Одесской области. В результате ДТП 42-летний пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения. Полицейский находился в состоянии опьянения. У водителя обнаружено 2,03 промилле алкоголя в крови.

Правоохранитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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