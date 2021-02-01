Пьяный одессит ударил ножом и забил палкой жену 86 Новости

52-летний мужчина во время пьяного застолья убил свою 50-летнюю жену.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, вследствие недоразумения, возникшего у супругов после хмельного застолья, мужчина ударил женщину ножом в спину и побил деревянной палкой. От полученных травм 50-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Чтобы отвести от себя подозрение, мужчина позвонил в полицию и скорую и рассказал, что жена погибла якобы в результате падения.

Усомниться в правдивости его слов правоохранителей заставил характер травм, обнаруженных на теле покойной. Когда же в квартире правонарушителя полицейские обнаружили окровавленное орудие совершения преступления, мужчина сознался в содеянном.

Одесситу сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения его поместили в изолятор временного содержания.

За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, мужчине может грозить от семи до десяти лет заключения.