Пьяный одессит напал с ножом на прохожего из-за его внешнего вида 18 Новости

В частном секторе Киевского района Одессы нетрезвый правонарушитель придрался к неопрятному внешнему виду прохожего, достал нож и начал бить им незнакомца.

Получив семь ранений, пострадавший сумел убежать от нападающего на соседнюю улицу и попросить помощи у прохожих. Люди вызвали скорую, а врачи сообщили о происшествии в полицию.

На установление личности и места нахождения злоумышленника правоохранители потратили около суток. Им оказался 31-летний местный житель.

Нож у мужчины изъяли, а его действия квалифицировали как покушение на умышленное убийство. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.