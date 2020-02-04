Прямо сейчас: национал-радикалы сносят последнюю памятную доску маршалу Жукову в Одессе

“Прямо сейчас, группа националистов собралась сносить последний в Одессе барельеф Георгию Жукову!

Всем кому не безразлична судьба маршала Победы в истории нашего города, приезжайте на Новосельского, 64!

На власть надежды никакой», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, какая именно из многочисленных националистических группировок, расквартированных в Одессе, организовала данную акцию, и какими документами «декоммунизаторы» заручились на этот раз.

Напомним, аналогичный барельеф маршалу Победы на ул. Канатной националисты выкорчевывали 31 октября прошлого года.

Действия националистов были согласованы с руководством военного комиссариата.

Барельеф Маршалу Жукову, который выкорчевали со здания военкомата (при полном содействии начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы подполковника Д. Конюхова) национал-радикалы Ходияка, доставили в одесский военный исторический музей на улице Пироговской, 2/4. В связи с тем, что барельеф весит около 350 килограммов, пока он будет лежать в комнате с запасниками до дальнейших указаний руководства ВМС.

Одесситы подали в суд коллективный иск на квартирно-эксплуатационную часть (КЭЧ) по причине вандализма и незаконного демонтажа барельефа маршала Жукова.