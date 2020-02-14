Прозрачность власти: Одесса заняла 20-е место во всеукраинском рейтинге 38 Места, Новости

Одесса улучшила свои позиции в рейтинге прозрачности власти. Однако информация о работе самих городских властей, жилищной политике и социальных услугах продолжает оставаться закрытой.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации, ссылаясь на “Рейтинг прозрачности городов Украины в 2019 году”, составленном общественной организацией Transparency International Ukraine.

Среди 100 украинских городов, попавших в рейтинг, Одесса оказалась на 20-м месте с результатом 57,6 баллов. Это значительно выше, чем в 2018 году — тогда Одесса получила 40,7 баллов, заняв 41-е место.

Чтобы составить рейтинг, эксперты использовали 86 показателей в 14 сферах. Наивысший балл (11,9) Одесса получила в категории “Инвестиции и экономическое развитие”. По сравнению с 2018 годом, более открытой стала работа коммунальных предприятий, а закупки, финансовая помощь и гранты — более прозрачными. На 1,5 балла улучшились показатели в сфере “Доступ и участие”: речь идет о возможности горожан посещать заседания комиссий горсовета и о предварительной публикации проектов решений городских властей. Более высокие баллы Одесса получила и в категории “Коммунальное имущество”. Впрочем, составители рейтинга отмечают, что на сайте мэрии до сих пор нет перечня объектов коммунальной собственности.

В сфере землепользования и строительной политики эксперты отметили, что на официальных сайтов по-прежнему нет форм, образцов, заявлений и инструкций, нужных для того, чтобы приватизировать жилье или оформить аренду земли. Так и не начали проводиться публичные аукционы на отчуждение земельных участков.

Бюджетный процесс и решение кадровых вопросов по сравнению с 2018 годом стали более закрытыми. А наибольший регресс наблюдается в категории “Информация о работе органа местного самоуправления”: показатели открытости в этой сфере ухудшаются на протяжении трех лет и составляли 6,6 баллов в 2017 году, 5 баллов в 2018 году и 4,3 балла в 2019 году. В частности, на сайте горсовета сложно найти действующие телефоны и адреса приемных депутатов, а фамилии их помощников вообще не указаны.

Наименее прозрачными в городе остаются жилищная политика и социальная сфера (по 0,5 баллов каждая). Например, в Одессе нельзя зарегистрировать онлайн заявление на получение жилья, социальных услуг и места в городских соцучреждениях. Нет онлайн-очереди на получение жилья, а на сайте мэрии отсутствует информация о коммунальных жилых помещениях и количестве комнат в общежитиях.

Отметим, что самыми прозрачными городами страны, согласно рейтингу, оказались Дрогобыч во Львовской области и Покров (бывший Орджоникидзе) в Днепропетровской. Из областных центров наибольшую открытость демонстрирует Тернополь, а Киев находится на 15-й строчке рейтинга. Самым “закрытым” городом эксперты признали Новомосковск в Днепропетровской области.

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