Пропустил срок: суд отправил под домашний арест депутата Одесского облсовета 17 Криминал, Новости

Депутат Одесского областного совета Олег Бабенко не внес вовремя 5 миллионов гривень, и прокуратура потребовала ужесточить ему меру пресечения.

Суд согласился с этим ходатайством прокуратуры и депутата отправили под круглосуточный домашний арест.

Адвокаты депутата настаивали на частичном удовлетворении требований прокуратуры и ночном домашнем аресте.

Ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в виде 15,7 миллионов гривень залога бывшему народному депутату Александру Дубовому.

В суде он оказался в качестве одного из четырех новых подозреваемых по делу о покупке административного здания завода «Краян». Об этом недавно сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Кроме того, в числе новых подозреваемых Алена Попова – помощница городского головы Одессы Геннадия Труханова, когда тот был нардепом. Дубовой и Бабенко, по мнению следователей, координировали действия участников схемы, Анатолий Коломиец «присматривал» за ООО «Девелопмент Элит», а Попова представляла группу лиц, которые имели влияние на ряд должностных лиц Одесского городского совета.

Напомним, судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения экс-депутату Килийского районного совета Одесской области Анатолию Коломийцу в виде залога в сумме 420 тысяч 400 гривень.

В октябре 2018 году в Малиновский районный суд города Одессы был направлен обвинительный акт относительно восьми человек – исполнителей схемы, среди которых – действующий мэр Одессы. Суд рассматривал дело беспрецедентными темпами для украинской правосудной системы, и, в конце концов, почти все доказательства, предоставленные стороной обвинения, судом не были учтены при вынесении оправдательного приговора, ссылаясь на их недопустимость.

Сейчас прокуроры САП настаивают на том, что представленные доказательства в уголовном производстве должны быть оценены в полной мере, и на их основании принято обоснованное решение.

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