Прокурор Одесской области провалил экзамен и будет уволен? 51 Люди, Новости

Прокурор Одесской области Максим Вихорь и его заместитель Александр Луняченко (бывший судья) провалили первый этап аттестации сотрудников региональных прокуратур.

Тестирование на знание законодательства они проходили сегодня (см. график). В списке успешно сдавших экзамен обоих прокуроров нет: они не набрали минимальные 70 баллов.

В результате правоохранителей не допустили до второго этапа аттестации, и теперь их должны уволить из органов прокуратуры.

Первый заместитель прокурора области Роман Гончаров и заместитель Сергей Гудзенко тесты сдали успешно.

Напомним, до назначения на должность осенью 2019 года Максим Вихорь работал в управлении СБУ в Одесской области. Карьеру сделал в отделе «К», который занимается борьбой с коррупцией и оргпреступностью. Числился в резерве СБУ. Звание — полковник.

ОБНОВЛЕНО. Нам говорят, что Вихорь мог пропустить тестирование из-за больничного. Официальный комментарий прокуратура обещает дать позже.

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