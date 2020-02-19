Прокуратуру заподозрили в сговоре со строителями 11-этажного «яхт-клуба» на Трассе здоровья 33 Новости

18 февраля группа протестующих пикетировала прокуратуру Одесской области, обвиняя чиновников ведомства в сознательном подыгрывании компаниям, планирующим строительство группы многоэтажных зданий под бывшим санаторием «Россия».

Протестующие держали плакаты «Прокуратура продалась “Мегалайну”» и «Сколько квартир получат прокурорские?».

Напомним, изначально прокуратура достаточно активно выступила против строительства на склонах в районе так называемого пляжа пограничников: в частности, благодаря вмешательству ведомства на земельный участок был наложен арест. Однако позже события стали развиваться в пользу застройщика: так, суд снял арест, дав тем самым зелёный свет строительству.

По мнению активистов, прокуратура должна была бы продолжить борьбу и, в частности, обратиться в Высший совет правосудия по поводу странного решения судьи, но этого сделано не было. Это якобы может указывать на то, что на самом деле прокуратура состоит в сговоре с застройщиками и борется со строительством лишь для вида.

Напомним, комания «Мегалайн» планирует построить у самого моря три здания высотой в 11, 6 и 4 этажа. Также предусмотрены два паркинга для авто на 30 и 18 мест.

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