Прокуратура вернула громаде часть земель бывшего санатория на Французском бульваре 45 Места, Новости

Суд принял решение об удовлетворении исковых требований прокуратуры, касающихся земельных участков на Французском бульваре — бывшего санатория имени Чувырина.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области. Исковые требования заключались в истребовании двух участков из незаконного владения гражданки. Стоимость земель составляет около 22 миллионов гривен.

В настоящее время прокурорами обеспечено выполнение решения суда, и земельные участки фактически возвращены в коммунальную собственность одесской территориальной громады.

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