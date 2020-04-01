Прокуратура требует вернуть одесской громаде земельный участок в Лузановке и снести нахалстрой 79 Места, Новости

На участке площадью почти 4 тысячи квадратных метров пытались незаконно построить ресторан и отель.

Прокуратура обратилась в суд с иском признать незаконным и отменить решение о госрегистрации недостроенного здания за неким предприятием и вернуть земельный участок в Лузановке, который был незаконно присвоен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области.

Так, владельцы одного из предприятий города пытались незаконно построить ресторан и отель на площади 3 773 квадратных метров недалеко от побережья в Лузановке.

Путем регистрации права собственности на объект и земельный участок на основании документов, признанных судом недействительными, они хотели узаконить свои действия.

Сейчас прокуроры требуют, чтобы самовольное строительство снесли, а земли передали одесской громаде.

Стоит отметить, что стоимость земли в этом районе по самой низкой оценке почти 11,5 миллионов гривен.

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