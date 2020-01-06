Прокуратура ищет, кто будет охранять их здания в Одессе, и готова заплатить за это почти 3 млн грн 50 Новости

Прокуратура Одесской области ищет фирму, которая будет охранять их здания в Одессе. Об этом «Пушкинская» узнала из тендеров, размещенных на платформе публичных закупок «Prozorro».

Всего прокуратура хочет поставить под охрану 7 своих зданий: на улица Святослава Рихтера, 2а, Среднефонтанской, 14а, Краснова, 10, Головковской, 1, Черняховского, 6, Атамана Головатого, 89 и Пушкинской, 3. Во всех, кроме последнего, установят один пункт охраны, в котором должен будет сутками дежурить один человек.

В здании прокуратуры на Пушкинской, 3 круглосуточно должны дежурить два охранника. Кроме того, в приемной граждан здесь же посменно будут работать еще два человека: один - с 10:00 до 13:00, второй - с 14:00 до 17:00. Охрана этого здания обойдется прокуратуре дороже всего - 924 984 грн. За охрану зданий на Святослава Рихтера и Среднефонтанской прокура готова заплатить 734 400 грн, за все остальные - 1 175 040 грн - примерно по 300 тысяч гривен за одно здание.

Прокуратура хочет, чтобы охранники были возрастом до 40 лет, в хорошей физической подготовке, преимущество отдают тем, кто служил в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, они не должны курить. Охранники должны быть обеспечены бронежилетами, резиновыми дубинками, газовыми баллончиками и формой. В их обязанности входит пропуск в здания прокуратуры сотрудников по удостоверениям, контроль за охранно-пожарной сигнализацией. В случае внештатной ситуации - митинга, угрозы штурма или незаконного проникновения - охранник должен оперативно вызвать на место группу быстрого реагирования.

С победителем торгов заключат договор на срок от 1 марта до 31 декабря 2020 года. Подрядчика выберут после 21 января - на этот день назначили аукцион. В 2018 и 2019 году все здания охраняли сотрудники военной части 3014 Национальной гвардии Украины. В прошлом году они за это получили 3 093 708 грн.

Напомним, в 2019 году прокуратура решила купить систему видеоконференцсвязи и IP-телефонии. Ее за 1 952 000 грн должно поставить ООО «Виннком Украина». Эта же компания ранее проводила Wi-Fi в международном аэропорту «Борисполь», обеспечивала IP-телефонами Государственную фискальную службу Украины, поставляла принтеры ГАСИ Украины и многое другое.

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