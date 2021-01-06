Прокуратура: халатность одесских чиновников стоила государству полмиллиона гривен 36 Новости

Одесская городская прокуратура №4 сообщила о подозрении в служебной халатности должностным лицам Управления капитального строительства Одесского городского совета.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области, чиновник управления не проверил должным образом достоверность предоставленные ему на подпись директором КП «Теплоснабжение города Одессы» акты приема выполненных строительных работ по реконструкции одного из зданий предприятия в Суворовском районе. В этих актах объем и стоимость фактически выполненных работ не соответствует объемам и стоимости указанных.

«Вследствие таких противоправных действий должностного лица государству нанесено почти полмиллиона гривен ущерба», — сообщили в прокуратуре.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Суворовского отдела полиции.