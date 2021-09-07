Проезд в одесских маршрутках скоро подорожает 40 Новости

Тариф на проезд в одесских маршрутных такси повышается с 15 сентября до 10 гривен.

Соответствующие объявления появились в одесских маршрутках 7 сентября.

И. о. директора департамента транспорта и связи Артем Сидоренко сообщил, что в департамент транспорта и связи обратилась ассоциация одесских перевозчиков с уведомлением о повышении тарифов на проезд в маршрутных такси.

«Тариф не является регулируемым и рассчитывается перевозчиками самостоятельно на основании методики, утвержденной Кабинетом министров. Данные расчеты рассмотрели в департаменте транспорта и отдали на анализ в департамент экономики. Там подтвердили, что расчеты были проведены действительно на основании методики Кабмина», – отметил Артем Сидоренко.

Он добавил, что Одесса – последний из больших городов, где тариф будет повышен. Остальные сделали это еще в июне.

В автобусах общего режима проезд по-прежнему стоит пять гривен.