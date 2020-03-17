Проезд только в масках: с сегодняшнего дня в Одессе начинают действовать ограничения в общественном транспорте 28 Новости

Ограничения, связанные с проездом в общественном транспорте Одессы, введены с 17 марта, в соответствии с обращением Президента Украины и учитывая решение (Протокол № 3 от 16.03.2020 г.) Городской комиссии по вопросам снижения риска инфицирования и предупреждения распространения острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, передает пресс-служба мэрии.

Итак, с сегодняшнего дня посадка пассажиров в маршрутные такси уменьшена до 10 человек на 1 транспортную единицу. Посадка в городской электротранспорт (трамваи и троллейбусы), а так же в автобусы на внутригородских маршрутах снижена до 20 человек.

Все пассажиры должны быть в средствах индивидуальной защиты (масках).

Городские власти Одессы просят не создавать массовые скопления людей и соблюдать дистанцию в 1-1,5 метра с целью предупреждения и недопущения распространения острой инфекции СOVID-19 в городе.

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