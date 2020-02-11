Продажи квартир замерли: вторичный рынок жилой недвижимости в 2019 году «просел» 31 Новости

Согласно данным Министерства юстиции Украины, в 2019 году число продаж жилой недвижимости в Одесской области уменьшилось на 6,4 % по сравнению с 2018 годом.

Всего в 2019 году государственные и частные нотариусы в Одесской области зарегистрировали 17 938 договоров купли-продажи квартир и жилых домов, а в 2018 году — 19 151 договор. Как видим, в 2019 году показатели уменьшились, а значит и рост продаж на вторичном рынке остановился.

По данным статистики, в 2019 году государственные нотариусы зарегистрировали 1 612 договоров, а частные – 16 326. В 2018 году показатели были немного выше, а именно:

государственные нотариусы заключили 1 665 договоров по купле-продаже недвижимости;

частные нотариусы – 15 821.

Для оформления договора купли-продажи квартиры (дома) необходимо обратиться к нотариусу, потому что закон установил обязательное нотариальное удостоверение такого договора. Обращаться можно как в государственную нотариальную контору, так и к частному нотариусу. На Минюст была возложена задача создать единую систему регистрации прав на недвижимость и соответствующий реестр. Минюст владеет информацией только о количестве сделок на вторичном рынке продаж. Информацией о покупке квартир от застройщиков нотариусы не располагают, так как в Одесской области договоры заключаются напрямую с застройщиками через кооператив и не подлежат нотариальному уведомлению. Состояние вторичного рынка может частично характеризовать динамику продаж на рынке новостроев. Ведь имеется немалое количество людей, которые хотят купить квартиру в новострое и для этого продают свою старую квартиру.

Относительно количества заключенных договоров дарения жилой недвижимости, то в 2019 году ситуация выглядит следующим образом:

государственные нотариусы зарегистрировали 927 договоров;

частные нотариусы – 5 477.

По украинскому законодательству можно подарить квартиру, дом, участок и любое другое имущество безвозмездно. Для этого используется договор дарения или дарственная. Для подтверждения законности договора дарения нотариус сверяет данные свидетельства о праве собственности на объект и записи о нем в Госреестре имущественных прав. И еще один нюанс: если договор дарения заключается между посторонними людьми, а не родственниками первой степени родства, то одариваемый должен заплатить налог в размере 5% и военный сбор 1,5%.

Исходя из данных в таблице, мы видим, что показатели заключения дарственных в 2019 году низкие по сравнению с предыдущими годами. Ниже показатели были только в 2015 году. Стоит отметить, что часто под видом дарственной заключается фиктивный договор купли-продажи.

Ситуация с заключением договоров ипотеки на квартиры и жилые дома в 2019 году носит такие статистические данные:

государственные нотариусы зарегистрировали только 7 договоров;

частные нотариусы – 903 договора.

Исходя из данных в таблице, можно сделать вывод, что больше всего договоров ипотеки пришлось именно на 2019 год. По сравнению с 2015 годом показатель выше на 58 %.

Из всего числа ипотек часть из них является неким юридическим способом защитить свое имущество от рейдеров. В Украине существуют «черные» регистраторы, которые имеют доступ к системе регистрации прав на недвижимость и одним нажатием кнопки могут переоформить имущество на другого человека. Оформленный договор ипотеки предотвращает какие-либо действия по отчуждению недвижимости.

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