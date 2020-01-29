Приморські сільради судяться через створення ОТГ 84 Новости

Одеський окружний адміністративний суд розглядає справу щодо добровільного об’єднання територіальних громад в Одеській області.

Про це повідомляє пресслужба суду.

У провадженні Одеського окружного адміністративного суду перебуває справа за позовом кількох осіб до Новодофінівської сільської ради Лиманського, які вимагають визнати протиправними дії Новодофінівської сільської ради Лиманського району Одеської області щодо надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представників до спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання та приєднання територіальних громад села Крижанівка, селища Ліски Крижанівської сільської ради, села Фонтанка Фонтанської сільської ради, сіл Вапнярка, Нова Дофінівка Новодофінівської сільської ради в Фонтанську територіальну громаду з центром у селі Фонтанка. “Визнати незаконним та скасувати рішення Новодофінівської сільської ради Лиманського району Одеської області від 18.10.2019 № 716-VI “Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представників до спільної робочої групи”, – йдеться у позовних вимогах.

Слід зазначити, що скандали супроводжують створення Фонтанської ОТГ вже чотири роки. Справа в тому, що місцеві сільради ніяк не можуть вирішити, хто буде кому підпорядковуватися. Саме через ці конфлікти ОТГ й досі не створили.