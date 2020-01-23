Преподавателя одесского училища посадили под домашний арест за посты о «Новороссии» 20 Новости

Преподавателя Одесского училища искусств и культуры имени К. Ф. Данькевича подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. Его посадили под домашний арест. Об этом СМИ узнали из судебного реестра.

Производство в отношении преподавателя начали на прошлой неделе. Как значится в материалах дела, в мае 2019-го он репостнул себе во «ВКонтакте» запись о создании отдельного государства, состоящего из Одессы, Николаева, Херсона, Запорожья и Харькова.

«Что мешает нам, жителям Одессы, воспользоваться ситуацией и свергнуть воровскую власть Украины? Создадим новое, процветающее государство», — говорится в публикации.

В посте также упоминается бывший президент Украины Петр Порошенко, которого автор называет «главнобухающим».

В связи с подозрением преподавателя посадили под ночной домашний арест. Он не имеет права покидать место проживания с 22 до 6 часов.

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