Председателя Приморской райадминистрации Марата Королева поймали пьяным за рулем автомобиля 66 Люди, Новости

Соратник Труханова пытается «замять вопрос» через заместителя начальника патрульной полиции в Одесской области Дмитрия Кисличенко.

По информации источника интернет-издания «Монитор», в ночь на 1 апреля 2020 года в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Avalon был остановлен председатель Приморской районной администрации Марат Королев. Чиновник управлял собственным автомобилем с регистрационным номером ВН 0030 КМ. На Марата Королева был составлен протокол об административном правонарушении по статье 130 КУоАП. Остановил Марата Валентиновича инспектор патрульной полиции по фамилии Руденко.

Соратник Труханова, конечно же, не может позволить себе такой удар по репутации и сразу кинулся «решать» вопрос. Так, с просьбой уладить ситуацию к замначальника патрульной полиции в Одесской области Дмитрию Кисличенко обратился начальник службы безопасности международного аэропорта «Одесса». Кисличенко не мог отказать в такой просьбе людям, которые ему подарили кресло в новый кабинет и согласился помочь, но чтобы только его шеф Александр Гостищев (по кличке – Рак) не знал об этом.

Наш источник сообщает, что это уже не первая выходка Королева Марата Валентиновича. Председателя Приморской райадминистрации и ранее останавливали в нетрезвом виде за рулем автомобиля. Тогда Королеву все сходило с рук благодаря вмешательству на сегодняшний день начальника ГУ НП в Одесскй области Ивана Ищенко.

«Решале» Марата Королева Дмитрию Кисличенко кресло в кабинет подарил начальник службы безопасности аэропорта «Одесса» в замен за то, что Кисличенко регулярно выделяет экипажи и инспекторов, которые загоняют машины на платную парковку. Сами коллеги Кисличенко дали ему прозвище «Носок» из-за того, что тот проводит проверки на соответствия уставу носков у сотрудников во время утренних построений. В ноябре 2019 года Дмитрия Кисличенко оригинально поздравили с днем рождения плакатами и листовками прямо возле управления патрульной полиции Одесской области на ул. Академика Королева.

Начальник одесских патрульных Александр Гостищев получил прозвище «Рак» еще со времен, когда руководил управлением превенции в ГУ НП Одесской области. Так, полицейский решил обилечивать продавцов раков на одесском рынке «Привоз». В ходе рейда полицейские устроили драку с женщинами, продававшими морепродукты. В итоге Гостищев и коллеги отхватили от безоружных торговцев, а слава об этой спецоперации пошла далеко за пределы Одесской области. Полицейские смогли изъять лишь два ящики раков, которые арестовал суд, но был вынужден вернуть, когда те передохли.

Марату Королеву и его решале Дмитрию Кисличенко теперь вряд ли удастся замять вопрос, когда история стала достоянием общественности. Очевидно, что давление пойдет на обычных патрульных, которые остановили столь важную шишку в костюме троечке. Впрочем, всегда есть самые гуманные судьи Приморского районного суда, которые закрывают дела по пьяной езде под предлогом окончания сроков привлечения к административной ответственности.

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