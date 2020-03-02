Правоохранители расследуют законность стройки бизнесмена Сергея Дябло на Французском бульваре 78 Места, Новости

Под подозрением оказались чиновники департамента архитектуры Одесского горсовета, а также заказчик строительства и землеустроительная организация.

Уголовное производство №12020160500000373 было зарегистрировано 25 января 2020 года по факту злоупотребления властью или служебным положением с целью получения неправомерной выгоды. В случае доведения дела до приговора, что, в прочем, маловероятно, участникам схемы грозит арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности.

Уголовное производство было зарегистрировано следователями Приморского райотдела полиции по материалам, которые поступили от Главного управления военной контрразведки СБУ. Правоохранители считает, что Министерству обороны Украины был нанесен ущерб из-за безосновательной передачи компании «Одесжитлоинвест» части земельного участка ведомства. Все это происходило путем злоупотребления служебным положением при определении и согласовании границ земельного участка площадью 0,30 га на Французском бульваре, 3. По данному адресу запланировано строительство двухсекционного элитного 10-14-этажного жилого комплекса от девелопера «Отрада-Девелопмент», которого связывают с одесским бизнесменом Сергеем Дябло.

Правоохранители установили, что чиновники горсовета содействовали заказчику строительства в противоправном получении земельного участка. Из-за таких действий чиновников департамента архитектуры и частных компаний, земельный участок военного городка №58 площадью 0,02 га был противоправно передан в аренду ООО «Одесжитлоинвест» для строительства и обслуживания многоквартирного жилого дома.

Следователи считают, что территория, переданная под застройку, накладывается на земельный участок военного городка №58 военной части А3674, расположенной по адресу ул. Французский бульвар, 1. Кроме этого, на территории данного военного городка расположено здание съезда мировых судей 1911 года постройки, которое является памятником архитектуры местного значения. Строительство же многоквартирного жилого комплекса повлечет за собой разрушение памятника архитектуры, что является уголовно наказуемым.

На сегодняшний день следственная судья Приморского районного суда Лариса Ершова удовлетворила ходатайство Одесской местной прокуратуры №3 и предоставила правоохранителям доступ к документам, на основании которых был согласован проект землеустройства на ул. Французский бульвар, 3. Документы будут изъяты у городского департамента архитектуры и градостроительства.

Бизнесмен Сергей Дябло является одним из основных застройщиков района Отрада. Его компания также построила два рядом стоящих жилых комплекса «Ясная поляна» и «Ясная поляна 2». Новым ЖК «Первый французский», напротив театра Музкомедии, бизнесмен фактически закончит застройку данного района.

Впрочем, воспринимать действия правоохранителей, как защиту интересов и собственности государства, не стоит, поскольку, скорее всего, уголовное производство направлено лишь на получение неправомерной выгоды в виде квартир в элитном районе. Мы много раз уже писали о расследованиях правоохранителей в отношении различных одесских застройщиков, но они так ничем и не закончились, а стройки не останавливались ни на секунду.

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