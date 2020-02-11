Правительство провело конкурс на первого заместителя Госгеокадастра 18 Места, Новости

4 февраля под шум отчета правительства и шуток про «продай собаку» проходил конкурс на первого заместителя Госгеокадастра.

Неизменные смотрящие за строительством братья Горовые решили пропихнуть своего человека на землю- их креатура – Сергей Власенко – уже принимает заявки нардепов на услуги по выделению земли.

Братьев Алексея и Юрия Горовых можно назвать «непотопляемыми», а заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова – их поддержкой в новой власти.

Первые при поддержке второго блестяще взяли под контроль одно из самых коррупционных ведомств в стране – Государственную строительно архитектурную инспекцию, и имеют все шансы повторить этот сценарий в Госгеокадастре.

Ранее Власенко пытались протолкнуть на пост председателя Госгеокадастра, однако даже при админресурсе задача оказалась невыполнимой, так как кандидат был откровенно слаб.

4 февраля прошло собеседование и кандидат откровенно не мог ответить внятно ни на один вопрос, в том числе о конфликте интересов.

Однако попал в пятерку лидеров рекомендованных к назначению.

Такой вот социальный лифт.