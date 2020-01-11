Пожарные спасли мужчину из загоревшегося дома в Подольске 47 Люди, Новости

В ночь с 10 на 11 января в городе Подольск Одесской области пожарные спасли 39-летнего мужчину из загоревшегося дома. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Одесской области.

Примерно в 23:00 пожарным пришло сообщение о том, что горит одноэтажный дом на ул. Собко в Подольске. Оперативно прибывшие 2 пожарные машины и 10 сотрудников ГСЧС локализовали огонь на площади около 40 кв. метров.

Во время тушения пожара был обнаружен 39-летний хозяин дома, которого вытащили из огня и отправили в городскую больницу.

По предварительной информации, вероятной причиной возгорания стало раскуривание сигарет в кровати самим пострадавшим.

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