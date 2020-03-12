Пожар в Одесской области: матерей четырех погибших детей подозревают в халатности 39 Криминал, Новости

Трагедия произошла в июле 2019 года.

Двух жительниц Окнянского района, чьи дочери погибли прошлым летом во время пожара в частном доме, предъявили подозрение в злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми (ст.166 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области. По данным следствия, в селе Черная Окнянского района двое матерей отправились в гости к подруге и оставили четырех малолетних детей на всю ночь дома одних.

На следующий день в доме произошел пожар. Девочки не смогли самостоятельно выбраться из горящего здания и погибли. Их матерей нашли пьяными во дворе. В случае доказательства вины горе-матерям грозит до пяти лет тюрьмы.

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