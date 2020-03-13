Повторный конкурс на председателя Морской администрации провалился 78 Новости

Повторный кадровый конкурс на должность председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации) признан не состоявшимся. Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам государственной службы (НАГС).

«Кабинет Министров Украины не определил победителя конкурса по результатам собеседования кандидатур, набравших наибольшее количество баллов по результатам общего рейтинга кандидатов, согласно решению Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы», — говорится в сообщении.

Скриншот: nads.gov.ua

Распоряжением №1403-р от 27 декабря 2019 года Кабинет министров объявил повторный кадровый конкурс на должность председателя Морской администрации. Заявки от кандидатов принимались до 21 января 2020 года, к конкурсу были допущены 40 кандидатов.

По результатам состоявшегося 18 февраля 2020 года собеседования Национальное агентство по вопросам государственной службы (НАГС) определило пятерку финалистов, которые были поданы на рассмотрение Министерства инфраструктуры. Согласно обнародованному списку, самый высокий балл по результатам оценивания получил Ярослав Белов — 11,4. Михаил Янчук получил 9,75 балла, Алексей Александров — 9,25 балла, Михаил Цуркан — 9 баллов, Виталий Панченко — 7,5 балла.

Проведенный в 2019 году первый открытый конкурс на должность председателя Морской администрации, на котором лучший результат показал Иван Ниякий, был признан не состоявшимся. «Есть вопросы к биографии кандидатов и прозрачности их намерений возглавить Морскую администрацию», — пояснил тогда министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кабинет министров 19 февраля 2020 года назначил Сергея Звягинцева временно исполняющим обязанности председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины (Морской администрации).

18 декабря 2019 года Кабинет министров назначил временно исполняющей обязанности председателя Морской администрации Юлию Вороную вместо Николая Божко, занимавшего эту должность с октября того же года. Министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил это решение тем, что Николай Божко не оправдал доверия.

Кабмин на основании представления министра инфраструктуры Владислава Криклия распоряжением №968-р от 20 октября 2019 года уволил Дмитрия Петренко с должности председателя Морской администрации.

Морская администрация создана решением Кабмина 6 сентября 2017 года как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется правительством через министра инфраструктуры. Ведомство реализует государственную политику в сфере морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбной отрасли).

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