После реорганизации ничего не изменилось: одесский патрульный пожаловался на планы и поборы 25 Новости

Сотрудник патрульной полиции Одессы Дмитрий Шабашов в сети Facebook заявил, что после реорганизации полиции в Одессе, кардинальных изменений не произошло.

ИзбирКом публикует заявление Дмитрия Шабашова без правок и купюр.

«Я - полицейский 5 роты 2 батальона Управления патрульной полиции в Одесской обл. Шабашов Дмитрий. Хотел бы рассказать что происходит в УПП Одесской области после реорганизации. Руководство УПП в Одесской области и ДПП

Вынужден писать в соц.сетях, так как обращался относительно давления и предвзятого отношения со стороны командира роты №5 батальона №2 Стокича Владислава и его ЗКР Мищенко Тараса, в чем именно оно выражается видно в скринах и голосовых сообщениях. Придя служить в патрульную полицию я давал присягу, и я несу службу согласно букве закона, а не так как хотят это видеть КР и ЗКР. В связи с этим я стал не угодным и не интересным сотрудником поэтому я отправлялся в пешее патрулирование в разные районы города, хотя закреплен за конкретным районом. Апогеем этого всего стали мои смены на стационарном посту 2 столба ,где старшая поста Кравчук Алена требует с каждой смены сдавать на уборщицу 200 гривень (как дневная смена так и ночная), я отказался сдавать данную сумму так как считаю, что каждый сотрудник обязан быть оформлен согласно трудовому закону Украины и она получает свою зарплату, в связи с чем у меня возник вопрос куда уходит 12 тысяч гривень, неужели такая зарплата у уборщицы на ровне с инспектором полиции. Данный разговор состоялся в присутствии ЗКР Мищенко Тараса и КР Стокич Владана на что вышеуказанные люди сказали мне: «здесь такие правила и ты обязан их сдавать ,а кто не сдаёт , тот идет в пеший»

Кравчук А добавила: «закрой рот и не п@ди, а то .уй сосать будешь» реакции со стороны КР и ЗКР на такое обращение в мой адрес не было.Они покинули пост, вместе со старшей смены Кравчук А, взяв ее на обед! Такие обеды и ужины были каждую смену по 1.5 часа отсутствия на посту!

И со следующей смены я снова оказался в пешем патруле на другом районе, однако как стало известно позже на Алену Кравчук поступила жалоба на 102 о взятке, была указана марка автомобиля и время и на данный факт отреагировал мониторинг, но как видим Кравчук продолжает свою работу в экипаже с бывшим командиром роты. Не было проведено служебное расследование.

Но при этом всем Кравчук с командиром и его замом подготовили бумагу где заставляли расписаться моих коллег о том,что сбора 200 грн на уборщицу не было. Я задал этот вопрос первому заместителю Кисличенко Д.Н и он мне ответил «ну если не хочешь,не сдавай» то есть факт сбора денег он не отрицает. ( аудиозапись с его ответом Этому подтверждение ). Так же хочется добавить,что после реорганизации которую провел Департамент патрульной полиции Киева у нас ничего не изменилось: одни и те же люди ездят в экипаже (это можно увидеть в расстановке за последних 3 месяца). Так же эти экипажи, не отрабатывают вызовы - у них особые отношения с командирами!

Продолжают давить и требовать показатели, которые им выгодны, а не отрабатывать вызовы 102 в которых нуждаются заявители

Хочется понять на чем основана работа патрульной полиции в УПП в Одесской области?

Известно, что Белошицкий А дал указание ставить приоритетом вызовы 102, но это полностью игнорируется в УПП в Одесской области Потому что, после реорганизации на руководящих должностях остались старые командиры и замы, или назначили «кумовей» и выгодных вам людей!

Отсюда видна и недокомплектация состава, работа поставлена на личный интерес, а не на работу с обращениями на 102!

Когда в нашем управлении начнётся несение службы как это требует закон о Национальной полиции ,а не кумовство и приближённые к руководству люди будут занимать место на «Олимпе» и им все будет «сходить с рук».

Прошу обратить ваше внимание ,что руководство должно говорить и при этом слышать своих рядовых сотрудников, а не как вы Локтионов И.А. избавляетесь от неугодных переводом в другую роту и противоположную смену. Данным поступком вы подтверждаете своё предвзятое отношение к людям которые служат согласно букве закона ,а не интересам командиров рот и их заместителей!».

Напомним, в начале июля сотрудница патрульной полиции Одессы Зоя Мельник обратилась к общественности через Facebook с просьбой о помощи. В своем заявлении сержант сообщила об угрозах в свой адрес после конфликта с руководством.

После этого заявления начальника управления патрульной полиции Одесской области Юрия Рыбака временно отстранили от должности на время служебного расследования вызванного информацией, которой поделилась в своем заявлении Зоя Мельник.

Департамент патрульной полиции 26 июля сообщил, что руководители подразделения отправлены для дальнейшей службы в состав патрульной полиции в АР Крым и Севастополе. Личный состав Управления патрульной полиции Одесской области выведен за штат. Каждый из них пройдет переаттестацию. Тем временем на руководящие должности в управлении займут руководители подразделений патрульной полиции из других областей.

ФОТО, ВИДЕО: Дмитрий Шабашов/Facebook.

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