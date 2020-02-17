Порты Аккермана и Вилково продадут в ближайшее время 36 Новости

Фонд госимущества Украины подтвердил информацию о грядущей продаже частникам двух портов Одесской области: Белгород-Днестровского и Усть-Дунайского.

В Фонде утверждают: оба порта глубоко убыточны, им не хватает денег даже на выплату зарплат, так что держать их в государственной собственности невыгодно.

В настоящее время Фонд госимущества готовит документацию для продажи предприятий.

По информации ТАЙМЕРА, порт может перейти в собственность группы Orexim, которую связывают с экс-нардепом от Блока Порошенко Борисом Козырем.Также запланирован к приватизации порт Скадовск в Херсонской области.

Напомним, порты Одессы, Ильичёвска и Южного также планируется передать частникам, но не в собственность, а в аренду, а точнее, в концессию.

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