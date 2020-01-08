Порт знову спробує відвести 6 гектарів під Морським вокзалом 82 Места, Новости

Після того, як депутати не узгодили виділення 6 гектарів землі під Морвокзал, Одеський порт знову спробує відвести землю.

Про це йдеться у проєкті рішення сессії міськради.

Раніше під час обговорення питання з’ясувалося, що, під землевідведення потрапили всі будови морських воріт, крім готелю “Одеса”.

Це викликало питання у депутатів земельної комісії, і вони відклали розгляд проєкту.

Також нагадаємо, що депутати двічі не підтримали звернення адміністрації морських портів України про виділення ділянки землі для розробки нової траси для автомобільного транспорту у порт.

Джерело