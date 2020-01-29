Порт Южный без торгов заказал услуги частных подрядчиков, освободив от работы собственных финансистов 78 Новости

В порту «Южный» решили доверить финансовую отчетность сторонним фирмам, а не собственному финансовому подразделению. Это привело к том, что предприятие потеряло более 1,7 млн гривен. Об этом редакция узнала из публикаций на сайте ProZorro.

Речь идет о двух взаимосвязанных закупках, касающихся составления промежуточной и годовой финансовой отчетности за 2018 и 2019 годы в соответствии с международными стандартами. Об одной из них мы ранее уже писали — в порту «Южный» есть собственная бухгалтерия со штатом специалистов, но и.о. директора Александра Олейника все же подписал договор с ООО «АФ «Профессионал», которое за 920 тыс. гривен переделает промежуточною и годовую финансовую отчетность за 2018 и 2019 годы в соответствии с международными стандартами. Договор заключили по допороговой процедуре закупок, в связи с чем конкурентов у фирмы не было.

Данной закупкой у Олейника решили не ограничиваться, проведя параллельно еще одну. Несмотря на то, что финансовое подразделение порта обладает гораздо более полной информацией о портовых активах, оценку активов предприятия для составления отчетности по МСФО также доверили сторонним специалистам — предприятию общественной организации инвалидов «Центр экономико-правового обеспечения». Это будет стоить порту почти 785 тыс. гривен.

Заказ фирма также получила по допороговой процедуре, без какой-либо конкуренции. Стоит отметить, что с 2019 года ПООИ «Центр экономико-правового обеспечения» полностью отказалось от какого-либо заработка кроме заказов госпредприятий.

Интересно также, что обе закупки проводили параллельно, объявив о них 18 декабря 2019 года и уже 10 января 2020-го заключив в один день два договора с ООО «АФ «Профессионал» и ПООИ «Центр экономико-правового обеспечения». Таким образом по результатам двух закупок на составление отчетности по МСФО порт «Южный» потратит более 1,7 млн гривен. Что же касается экономистов порта, которые должны были выполнить эту работу, то их функции ограничились подбором подрядчиков — при обеих закупках руководил отбором замдиректора порта по экономике Сергей Ковшар.

Стоит также отметить, что данные закупки в порту начались после того, как Александр Олейник назначил своим советником бывшего директора МТП «Южный» Виталия Жуковского — того в свое время уволили с поста главы порта «Южный» из-за тендерных махинаций — правоохранители выяснили, что с 2017 по 2018 годы победителями большинства портовых тендеров порта были 14 связанных между собой частных компаний.

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