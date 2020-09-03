Порт Черноморск: крупнейшую за десятилетие контрабанду сигарет перевозили из Поти под видом зеленого чая

03.09.2020 15:21
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Новости

В порту Черноморска пограничники обнаружили внутри грузовика, который прибыл контейнерным паромом из Грузии, тысячи ящиков контрабандных сигарет. Объем контрабанды оказался рекордным — 1185 ящиков сигарет оценили в 23 миллиона гривен. 

Как сообщили в пресс-службе Одесской таможни, контрабанда обнаружена во время сканирования и углубленного изучения контейнера, прибывшего в Черноморск из Поти. За зеленым чаем оказались коробки с сигаретами Want и KENO Club без акцизных марок Украины. На нелегальный товар отреагировала и служебная собака таможенников по кличке Рик. 

«В товаросопроводительных документах был заявлен чай. Однако во время сканирования была установлена нетипичная плотность части груза», — сообщили в Одесской таможне. 

Таможенники зафиксировали факт нарушения таможенных правил — ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Общую стоимость контрабанды оценили в 23 миллиона гривен. В спецоперации по задержанию груза и контрабандистов принимали участие сотрудники СБУ.

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