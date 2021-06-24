Попал в «черный список»: Киркорову запретили въезд в Украину 22 Люди, Новости

На основание письма от СБУ Минкульт внес российского артиста Филиппа Киркорова в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Согласно закону, персонам, попавшим в так называемый «черный список», запрещено въезжать в Украину, а также выступать с гастролями. Кроме того, под запрет попадает трансляция песен, передач и фильмов с участием данных лиц.

Как объяснили в пресс-службе СБУ, Киркоров неоднократно посещал Крым и высказывался в поддержку его оккупации. Это и послужило причиной для внесения его в «блэк-лист».