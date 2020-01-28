Помещения в отреставрированном за счет одесситов доме Руссова сдают под ресторан, бутик или офис: арендовать можно сразу целый этаж 119 Места, Новости

Помещения в доме Руссова, первый и важнейший этап реставрации которого завершился в канун Нового года, уже сдают в аренду коммерческим структурам.

Соответствующее объявление опубликовало агентство недвижимости «Дерибас».

Риелторы предлагают разные площади — от 120 до 380 метров. Там могут разместиться рестораны, магазины или офисы. Кроме того, сообщается, что можно взять в аренду летнюю площадку или зимнюю площадку со стеклянной крышей. Можно даже арендовать весь этаж — судя по всему, первый.

Помещение с фасадным входом обойдется в 50 долларов за квадратный метр. Внутренние комнаты будут стоить арендатору дешевле — 10-15 долларов за квадратный метр.

СМИ связались с агентством, и там нам подтвердили, что объявление действует и его подали люди, владеющими правами на означенные помещения.

По нашим данным, речь идет о недвижимости одесского бизнесмена Руслана Тарпана, действующего через фирмы «Петрекс Плюс», «Мрія» и «МРІЯ-ОС», но сдачу помещений в аренду санкционировала мэрия.

Интересно, что еще совсем недавно, в 2018 году, в здании было большое помещение, принадлежащее городу. Его сдали в аренду некоему ЧП «Спартак». Сейчас в доме №21 по Садовой городу принадлежит лишь 13 квадратных метров…

Многострадальный Дом Руссова торжественно открыли после первого этапа реставрации 27 декабря прошлого года. Этот этап обошелся городской казне в 150 млн 105 тысяч гривен. Работы финансируются за счет средств миллиардного кредита, взятого мэрией в государственном «Укргазбанке».

Второй этап реставрации предусматривает восстановление интерьеров здания. Пока не ясно, будут ли внутренние помещения аутентичными, или же их осовременят.

Напомним, что 10 декабря полиция открыла уголовное производство по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191 УК Украины). По версии следствия, реставраторы и чиновники «нахимичили» с актами выполненных работ.

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