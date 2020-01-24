Полиция забросила расследование махинаций с яхт-клубом на Одесском морвокзале 69 Места, Новости

Следователи одесской полиции «забыли» про дело о махинациях с яхт-клубом на Одесском морвокзале — получив один судебный отказ в доступе к уликам по делу, в полиции больше в суд не обращались. Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства по ч. 1 ст. 364-1 УК.

По состоянию на начало апреля 2019 года следствию удалось установить, что 15 июня 2018 года ГП «Администрация морских портов Украины» и ООО «Адмирал Сервис ЛТД» заключили договор аренды, и предприятие получило аппарель и пять понтонных причалов в акватории 17-го причала Одесского порта на морвокзале, где расположен яхт-клуб.

Между тем, если следовать постановлению Кабмина «О пограничном режиме», яхт-клуб не имеет права принимать маломерные суда, поскольку причал №17 отсутствует в утвержденном в 2017 году Одесской ОГА перечне мест обустройства пунктов базирования маломерных судов и других плавсредств.

Кроме того, согласно приказу Минтранса от 2004 года, базы стоянки маломерных судов подлежат регистрации в Морской администрации, однако в Черноморском межрегиональном управлении Государственной службы морского и речного транспорта сообщили, что яхт-клуб на Одесском морвокзале там не зарегистрирован.

Следователи направили запрос в администрацию Одесского морского порта и ГП «АМПУ» с просьбой разъяснить, кто является арендатором яхт-клуба и кто работал там с 2015 по 2019 годы, а также имеются ли договорные отношения между ГП «АМПУ» и его структурными подразделениями с ООО «Адмирал Сервис ЛТД» и с ЧП «Марин Яхтинг», которое, по данным полиции, работает в яхт-клубе. Однако этот запрос остался без ответа.

После этого следователь в апреле 2019 года обратился в Киевский райсуд Одессы с просьбой предоставить доступ к документации администрации Одесского порта, однако суд отказал — там решили, что в полиции не обосновали важное значение данных улик для расследования. Стоит отметить, что данное решение принимала судья Федулеева, фигурировавшая в целом ряде коррупционных скандалов. В начале декабря 2019 года после очередного скандала Первая дисциплинарная палата ВСП даже отстранила Юлию Федулееву от работы на два месяца, но та подала апелляцию и восстановилась.

Стоит также отметить, что после отказа Федулеевой в доступе к документации порта в полиции почему-то потеряли интерес к данному уголовному производству и махинациям в яхт-клубе — больше следователи не подавали в суды никаких ходатайств.

Что касается «Адмирал Сервис ЛТД», которое, по данным полиции, арендует аппарель и причалы в яхт-клубе, то конечным бенефициаром фирмы по документам значится винничанин Александр Оржеховский, хотя по факту 100% в уставном капитале предприятия принадлежит кипрскому офшору «Юнар Холдинг Лтд».

Ранее учредителем числился Владимир Хилькевич — бывший замначальника штаба по вопросам евроатлантической интеграции командования ВМС. Кроме того, он являлся бизнес-партнером бывшего вице-мэра Одессы Вячеслава Шандрика. Вместе они разворовали кредитный союз «Исток».

Еще один фигурант данного уголовного производства, ЧП «Марин Яхтинг», зарегистрировано на одесского бизнесмена Таалята Абасова. С именем данного бизнесмена связан ряд скандалов — его обвиняли в том, что в 2009 году он мошенническим путем, будучи учредителем фирмы «Яхт клуб «Одесса-2009», которая тогда работала в яхт-клубе на морвокзале, вместе с еще одним соучредителем Михаилом Капустянским отобрал треть в уставном капитале предприятия у третьего бизнес-партнера Андрея Бондаренко.

В мае 2012 года суд признал право Бондаренко на 30% предприятия, однако Абасов попытался захватить его рейдерским путем при помощи охранного агентства «Грифон». На данный момент фирма «Яхт клуб «Одесса-2009», ныне переименованная в ООО «Морской клуб ТЦФ», оформлена на Бондаренко и одессита Николая Сердюка, однако яхт-клуб на морвокзале, судя по выводам следствия, использует фирма Абасова.

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