Полиция взялась за реставрацию дома Руссова: подозревают, что чиновники и частник «распилили» деньги 73 Криминал, Новости

Реконструкцию дома Руссова, который торжественно открыли 27 декабря, расследует полиция. Дело начато, как следует из судебных документов, 10 декабря по заявлению главы общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского.

Уголовное производство открыто по 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины относительно чиновников Управления капитального строительства и должностных лиц компании-подрядчика «Укрспецпроект». В полиции подозревают, что они внесли недостоверные данные в акты выполненных работ касательно их объемов и необходимости провести дополнительные.

Речь идет о снижении первоначальной стоимости реставрации со 108 миллионов до 95 и заключении дополнительного договора на 41 миллион, о чем «Пушкинская» писала еще 3 декабря. 4 сентября УКС перевел «Укрспецпроекту» 95 миллионов, указанные в договоре, а 29 ноября компании вернули сумму обеспечения договора в размере миллион гривен, хотя работы выполнены примерно на 80%.

По мнению следствия, оплата полной суммы и возвращение задатка свидетельствует о том, что все работы по реконструкции выполнены, и дом должны ввести в эксплуатацию. Однако, ремонтные работы продолжались вплоть до конца декабря, а некоторые, например, восстановление придомовой территории, и вовсе не начинались. Дополнительный договор на 41 миллион чиновники и частники могли заключить, чтобы завладеть ими.

24 декабря правоохранители обратились в Киевский суд, чтобы получить доступ к документам по реставрации, которые находятся у «Укрспецпроекта» и в управлении капитального строительства, а также к счетам частного предприятия в «Ощадбанке» и «Укргазбанке». Кроме того, как указано в судебном документе, 10 декабря правоохранители обращались в УКС с просьбой предоставить документы, но им отказали - сказали возвращаться с судебным решением. Все ходатайства следователя суд удовлетворил.

Напомним, эксперты назвали состояние дома Руссова непригодным еще в 2002 году, а в 2009 и 2016 году дом пострадал от пожаров. Одесские власти пообещали восстановить здание, однако уже несколько лет оно напоминало руины. В конце 2016 года застройщик Руслан Тарпан заявил, что здание восстановят в первозданном виде 1882 года с некоторыми «видоизменениями», но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Летом 2017 года в мэрии снова подняли вопрос ремонта дома Руссова. В конце августа чиновники создали спецкомиссию для определения целевого назначения здания. В итоге решили, что памятник градостроительства и архитектуры должен быть приспособлен для общественного назначения. Ремонтные работы в здании-памятнике архитектуры начались в середине июня 2018 года. Их проводила компания «Укрспецпроект», которая со второй попытки выиграла тендер, предложив 108 миллионов гривен.

Первый этап реставрации многострадального дома Руссова должны были закончить к 225-летию Одессы - 2 сентября 2019 года. Об этом заявляла компания-подрядчик «Укрспецпроект» и такое обещание дал городской голова Одессы Геннадий Труханов во время своего отчета за 2018 год. Однако к этому времени открыли на обозрение только 2-й, 3-й и 4-й этажи, а полностью завершить реставрацию планировали к концу декабря этого года.

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