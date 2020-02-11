Полиция взялась за махинации Одесской мэрии при ремонте памятников архитектуры 43 Новости

Начальника управления капитального строительства Бориса Панова подозревают в присвоении бюджетных денег при заключении ряда многомиллионных договоров со строительной фирмой «Строй-Элит».

Правоохранители открыли уголовное производство № 12019160000001095 от 5 декабря 2019 года в отношении чиновников управления капстроительства и руководства фирмы «Строй-Элит» за растрату бюджетных средств в особо крупных размерах. Основанием этому послужило ряд подписанных договор на общую сумму 24,5 млн гривен между начальником управления Борисом Пановым и компанией «Строй-Элит» на проведение ремонтных работ в 2018-2019 годах на таких объектах:

13 декабря 2018 года был подписан договор на проведение дополнительных ремонтно-реставрационных работ фасадов и кровли зданий на ул. Пушкинская, 2 угол Ланжероновской. Сумма договора составила 10 млн 296 тыс. 100 грн.

7 августа 2019 года снова был заключен дополнительный договор на проведение ремонтных работ по вышеуказанному объекту на сумму 1 млн 635 тыс. грн.

28 октября 2019 года капстроительство заключало договор с фирмой на проведение ремонтно-реставрационных работ фасада и кровли здания по ул. Ришельевская, 11 угол Бунина, 18. Сумма договора составила 12 млн 601 тыс. грн.

В рамках Городской комплексной программы сохранения и развития исторического центра города 2019-2020 года мэрия планировала провести реставрацию памятников архитектуры, в том числе по адресам ул. Пушкинская, 1, 2, 4 и 5.

Всего на ремонт зданий по ул. Пушкинская, 2 угол Ланжероновской мэрия выделила 20 млн 131 тыс. 304 грн. Все три договоры были подписаны с фирмой «Строй-Элит».

Ранее журналисты интернет-издания «Монитор» многократно писали о том, что управление капстроительства отдает большинство многомиллионных подрядов своей излюбленной фирме «Строй-Элит». В частности, мы писали и о тендере на ремонт дома по ул. Ришельевская, 11 угол Бунина, 18. Тогда исполком 18 сентября 2019 года провел фиктивный тендер, чтобы отдать подряд ООО «Строй-Элиту». Самое интересное, что это была вторая попытка управления капстроительства выбрать подрядчика. В первый раз предложение компании «Строй-Элит» было отклонено по надуманным причинам, а при повторных торгах победа была отдана ей.

Еще один фиктивный тендер 26 мая 2017 года проводило капстроительство на реставрацию соседнего дома на ул. Пушкинская, 4. На участие в торгах подавались ООО «Строй-Элит» и «Аквилон-Гранд». «Строй-Элит» предложила стоимость выполнения работ на 1 гривну меньше, чем ее конкурент и таким образом была признана победителем. Такие действия компаний могут свидетельствовать только об одном – о сговоре. Тем более, что согласно данным системы Clarity Project, у компании-победителя указан контактный номер телефона, который аналогичен номеру телефона фирмы «Аквилон Гранд», предложение которой отклонили.

Также один из самых дорогих подрядов на реставрацию здания прокуратуры на Дерибасовской, 4 за 66,6 млн гривен тоже был отдан фирме «Строй-Элит». На участие в торгах подавались все те же две фирмы: «Строй-Элит» и «Аквилон Гранд». Последняя предложила сумму на 1 млн гривен меньше, но ее предложение было отклонено из-за проблем с документами.

Пять месяцев назад, когда мы писали о тендере на реставрацию дома на ул. Ришельевская, 11 угол Бунина, 18, учредителем фирмы «Строй-Элит» была Екатерина Карауш, а директором Аркадий Дашевский. Сейчас же последний является и владельцем фирмы. Ранее директором фирмы был Радев Дмитрий Юрьевич, поэтому в части заключенных договоров он выступает ответственным лицом, а некоторые договоры были подписаны уже с Аркадием Дашевским.

Благодаря тесному сотрудничеству капстроительства и ООО «Строй-Элит» последняя получила возможность осваивать почти 109 млн гривен бюджетных денег. Всего с июня 2017 года было заключено восемь договоров между мэрией и компанией.

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