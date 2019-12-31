Полиция расследует воровство при ремонте тротуара возле парка Победы 60 Новости

Следователи подозревают, что подрядчик ДП «Лидер» и должностные лица управления дорожного хозяйства ОГС вступили в сговор с целью завладения бюджетными средствами.

Об этом стало известно из материалов уголовного производства №12019160000001061 от 22 октября 2019 года, которое расследует следственное управление ГУ НП в Одесской области. Правоохранители считают, что подрядчик ДП «Лидер» вместе с заказчиком работ в лице управления дорожного хозяйства совершили растрату и присвоение бюджетных средств. Данный факт имел место быть при капитальном ремонте тротуара по ул. Академической на стороне парка Победы (от ул. Маршала Говорова до площади 10 апреля). По мнению полиции, воровство происходило путем завышения объёмов и стоимости работ.

На сегодняшний день Киевский районный суд предоставил следователю право изъять документы, которые касаются выполнения ремонтных работ по ул. Академической. По всей видимости, начальник управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай в скором времени может снова стать подозреваемым по уголовному производству.

Ранее интернет-издание «Монитор» сообщало о том, что суд освободил от ответственности Андрея Шмагая по коррупционному делу от 2014 года. Такое решение было принято фемидой в связи с окончанием сроков давности привлечения уголовной ответственности. За пять лет правоохранительные органы так и не смогли доказать вину коррумпированного чиновника.

Тендер на выполнение ремонтных работ по ул. Академической проходил в июле 2019 года. Компания ДП «Лидер» предложила выполнить работы за 2 303 598 грн., а ее конкурент ЧАО «Одесголовпостач» — за 2 318 480 грн.

Учредителями ДП «Лидер» выступают Гусаров Антон Русланович и Жураковский Анатолий Славович, а сама компания зарегистрирована на территории Таировского поселкового совета.

Фирма выступает активным осваивателем бюджетных средств. С 2016 года компания заключила 123 договора на общую сумму 221 млн гривен и половина из них получена от управления капитального строительства Одесского горсовета. Еще по 50 млн ДП «Лидер» докинули департамент городского хозяйства и управление дорожного хозяйства.

На ремонте тротуара вокруг парка Победы за счет денег одесских налогоплательщиков активно пиарилась депутатка Одесского городского совета и член фракции «Украинская Морская партия Сергея Кивалова» Светлана Осауленко. За ремонт депутатка поблагодарила не одесситов, а лично мэра Геннадия Труханова, а в следующем своем посте и вовсе приписала себе реконструкцию парка Победы.