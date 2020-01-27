Полиция расследует растрату средств областного бюджета при реставрации Ришельевского лицея 75 Криминал, Новости

Тендер на реставрацию фасада здания-памятника архитектуры провели еще в октябре 2018 года. На данные работы выделили более 10 млн гривен из областного бюджета.

Уголовное производство №12019160500004038 по факту растраты средств областного бюджета, выделенных на реставрацию фасада Ришельевского лицея, было начато в августе 2019 года. Заявителем стала некая общественная организация «Защита города». Ранее эта же организация заявляла о растрате средств областного бюджета при строительстве спортивных площадок и стадионов.

Тендер на реставрацию фасадов здания-памятника архитектуры местного значения Ришельевского лицея на ул. Елисаветинской, 5 был объявлен управлением капитального строительства Одесской ОГА в сентябре 2018 года. На тендер заявились две компании: ООО «Градо-Строй» и ООО «Экострой». Победителем тендера была выбрана компания «Градо-Строй», которая предложила выполнить работы за 10 730 268 грн.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что в период с декабря 2019 по январь 2020 года должностные лица управления капитального строительства ОГА подписали акты выполненных работ на сумму 1,35 млн гривен. На основании этих документов из областного бюджета на счета компании были перечислены бюджетные средства. В то же время акт обследования от 16 декабря 2019 года показал, что фактически работы не были выполнены.

Правоохранители попытались получить от управления капитального строительства ОГА акты выполненных работ, договора и другие документы, направив обычный запрос. Но чиновники ответили отказом из-за несоблюдения норм Уголовно-процессуального кодекса. Тем не менее, 16 января Приморский районный суд удовлетворил ходатайство следователя на получение доступа к документам.

Стоит отметить, что руководителем лицея является отец экс-заместителя главы Одесской обладминистрации, а ныне нардепа от партии «Слуга народа» Сергея Колебошина Валерий Колебошин.

Кроме документов по Ришельевскому лицею правоохранители получили доступ и к другим закупкам, где заказчиком выступало управление капитального строительства ОГА. Среди них:

тендер на разработку проектно-сметной документации по строительству общеобразовательной школы на 198 учеников в селе Садовое Арцизского района (корректировка);

тендеры на строительство амбулатории общей практики семейной медицины в с. Нерубайское Беляевского района, пгт. Хлебодарское Беляевского района, с. Вишневое Татарбунарского района, с. Кирнички Измаильского района.

Учредителем компании «Градо-Строй» выступает Самойленко Юрий Викторович. С 2016 года фирма подписала 61 договор с различными бюджетными учреждениями города и области на сумму 199 млн гривен.

Руководителем организации «Защита города», которая и заявила о совершении растраты, выступает некий Колев Евгений Иванович.

Также следует обратить внимание на тот факт, что несмотря на множество коррупционных скандалов, глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый не спешит принимать радикальные кадровые решения. К примеру, ситуация с памятниками архитектуры в нашем регионе, за сохранность которых отвечает чиновница ОГА Елена Олейник. Памятники архитектуры продолжают разрушатся, а в управлении охраны объектов культурного наследия ОГА никто не следит за соблюдением охранных договоров.

Коррупция при проведении тендеров и разрушение памятников архитектуры вполне устраивает Максима Куцого, которого Президент Украины назначил, чтобы изменить ситуацию в регионе. С момента своего назначения глава Одесской ОГА не уволил ни одного одиозного коррумпированного чиновника. Причиной этого может быть то, что в скором времени Максим Куцый будет уволен с занимаемой должности.

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