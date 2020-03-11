Полиция расследует передачу земли в портах Одессы и Черноморска, которую узаконил Саакашвили

В полиции заинтересовались обстоятельствами получения ООО «Бруклин-Киев» и Risoil S.A. земли в портах Одессы и Черноморска, где размещены зерновые терминалы. Редакция узнала из материалов уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК выяснила, что к этому причастен тогдашний глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили.

Как оказалось, чиновников Одесской ОГА, ГП «Одесский морской торговый порт» и ГП «Морской торговый порт «Черноморск» считают замешанными в злоупотреблении служебным положением и передаче в аренду земельных участков с расположенной на них недвижимостью, что повлекло тяжелые последствия.

Речь идет о земле с постройками на территории Одесского порта суммарной площадью более 2,1 га на улице Николая Гефта в аренду ООО «Бруклин-Киев» и площадью почти в три гектара в порту Черноморска на улице Транспортной, которую получило Risoil S.A. Эти земли принадлежали портам.

По данным следствия, заключения о соответствии проектов распорядительных документов законодательству составлял главный специалист юридического отдела аппарата Одесской областной государственной администрации Роман Кравцов, а подписывал председатель ОГА Михаил Саакашвили. Речь идет о распоряжениях 2016 года.

Следствие по решению Киевского райсуда Одессы получило доступ к распоряжениям Саакашвили о прекращении права пользования этой землей для портов Черноморска и Одессы и о передаче ее в аренду ООО «Бруклин-Киев» и АО Risoil S.A.

Что касается ООО «Бруклин-Киев», то одним из его учредителей ранее был экс-депутат Верховной Рады Олег Немировский, однако на данный момент предприятие полностью принадлежит его бизнес-партнеру Юрию Губанкову.

АО Risoil S.A. позиционирует себя как предприятие с швейцарскими инвестициями, однако по факту принадлежит давнему приятелю Михаила Саакашвили Шоте Хаджишвили и его партнеру из Александру Минову.