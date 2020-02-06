Полиция охраны в Одесской области заказывает сигнализацию почти на 17 миллионов 25 Новости

Структурное подразделение Нацполиции, полиция охраны в Одесской области, заказывает охранную и пожарную сигнализации на 16 миллионов 700 тысяч гривен.

Тендер опубликован на сайте госзакупок Prozorro.

Полиция охраны использует пультовую охрану, в этом подразделении есть группы реагирования, которые выезжают на тревожные сообщения с объектов, находящихся под охраной.

В тендере 2 лота, один – на 45 единиц (одна система сигнализации обойдется в 293 тыс. грн), второй лот на 75 единиц.

Аукцион, во время которого определят компанию-поставщика, состоится 6 марта 2020 года.

Отметим, что в систему сигнализации входят адаптеры, датчики движения (с иммунитетом к животным), датчики при разбитии стекла, “оповещатели”, видеокамеры, кнопки дистанционного управления, а также видеорегистраторы и другие необходимые комплектующие.

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