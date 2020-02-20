Полиция через 17 лет начала расследовать аферу с передачей в аренду «Одесводоканала» 78 Криминал, Новости

Чиновников горсовета подозревают в служебной халатности при составлении арендного договора и допсоглашений при передаче КП «Одесводоканал» в частные руки.

Правоохранители зарегистрировали уголовное производство № 42019160000000808 от 25 декабря 2019 года против должностных лиц Одесского горсовета по статье «Служебная халатность» при передаче в аренду целостного имущественного комплекса КП «Одесводоканал» фирме «Инфокс». Полиция подозревает чиновников горсовета в нарушении требований законодательства при составлении договора аренды, из-за чего местный бюджет недополучил прибыль за аренду, а также подозревает в сговоре с руководством «Инфоксводоканала».

Стоит отметить, что уголовное производство было зарегистрировано после выхода статьи интернет-издания «Монитор» под названием «Одесская афера века: как огромнейшее предприятие “Одесводоканал” попало в руки олигарха Злочевского». В статье мы подробно расписали о том, какая мизерная прибыль поступает в городской бюджет от аренды имущества гиганта-монополиста. В свою очередь, прибыль «Инфоксводоканала» исчисляется в сотни миллионов гривен, но почему-то Одесский горсовет проводит ремонт трубопроводов вместо арендатора. А арендатор не может даже отремонтировать неисправные пожарные гидранты, которые находятся на балансе «Инфоксводоканала».

Собственником «Инфоксводоканала» является одиозный олигарх Николай Злочевский. При руководстве Виктора Януковича он был назначен на должность министра охраны окружающей природной среды Украины и выдавал своим подконтрольным фирмам лицензию на добычу газа.

В частности, Одесский горсовет 5 апреля 2007 года внес невыгодные изменения в договор аренды. Согласно допсоглашению, за все новые объекты, которые будут передаваться в аренду «Инфоксу», арендная плата будет составлять 1 гривну независимо от стоимости самого объекта. Так Одесский горсовет в декабре 2014 года, в феврале 2017 года, в марте 2018 года, в октябре 2018 года и в марте 2019 года дополнительно передал в аренду «Инфоксу» ряд объектов водопроводно-канализационного хозяйства за арендную плату в размере 1 гривна.

Всего с 2014 по 2019 год горсовет путем заключения дополнительных договоров с «Инфоксом» передал в аренду тысячи объектов коммунальной собственности территориальной громады Одессы. Таким образом, стоимость целостного имущественного комплекса КП «Одесводоканал» увеличилась, а арендная плата начислялась в сумме лишь 1 гривна за каждый дополнительный объект.

В связи с этим прокуратура ходатайствовала о получении доступа к документам, которые находятся в налоговой службе Одесской области. Судья Киевского райсуда Виктор Чаплицкий отказал прокурору, поскольку он, кроме общего набора фраз, не указал какое именно значение имеют документы для установления обстоятельств уголовного производства. Также прокурор не отметил, что будет проводиться какая-либо экспертиза. Подобные действия правоохранителей в очередной раз подтверждают их некомпетентность, как и в случае с незаконной стройкой апартаментов под видом ахт-клуба на Французском бульваре, 1/5.

Напомним, Одесский горсовет в декабре 2003 года передал в аренду ООО «Инфокс» целостный имущественный комплекс КП «Одесводоканал» сроком на 49 лет. Городским головой Одессы на момент подписания договора был Руслан Боделан. Городской совет передал коммунальное предприятие за 3 % от остаточной стоимости целостного имущественного комплекса. При подписании договора стоимость имущества составляла 8 млн 566 тыс. 876 грн. В договоре аренды значится, что арендная плата за каждый последующий месяц будет зависеть от индекса инфляции, а не от балансовой стоимости предприятия.

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