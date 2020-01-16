Пойманную на подкупе прокурора и.о. главы налоговой службы в Одесской области отправили в СИЗО 45 Криминал, Новости

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы Украины в Одесской области, которая предлагала прокурору взятку в размере 25 тысяч долларов (ч.3 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ и отправил Наталью Чеботареву в СИЗО до 2 марта с правом на залог в размере 904 тысячи гривен.

Напомним, и.о. главы налоговой службы в Одесской области и ее заместителя поймали при передаче прокурору взятки в размере 25 тысяч долларов за непрепятствование получению взяток от предпринимателей.

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