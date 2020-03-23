Пограничников уличили в хищениях при строительстве стоянки авиатехники в Одессе 115 Криминал, Новости

Руководство Одесской отдельной авиационной эскадрильи ГПСУ, которая базируется в Одессе на Школьном аэродроме, и фирму из зоны влияния одесского клана Амирханянов проверяют на причастность к махинациям при строительстве стоянки авиационной техники специального назначения. Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства по ч. 2 ст. 410 УК., открыто по материалам военной контрразведки СБУ.

В июле прошлого года Одесская эскадрилья погранслужбы и ООО «Николаевстройцентр» заключили два договора подряда на обустройство стоянки в сумме за 3,5 млн гривен. Срок работ определили до 30 сентября 2019 года. По данным следствия, это само по себе вызывает подозрения, поскольку на тот момент подрядчику по решению АМКУ было запрещено участвовать в тендерах.+

Согласно актам о выполнении строительных работ, все сделано в полном объеме, однако, по данным ГБР, военные и владельцы ООО «Николаевстройцентр» в сговоре завысили объемы и стоимость работ. Полученные средства участники схемы разделили между собой.

Чтобы выяснить объемы хищений, ГБР запросило доступ к финансово-хозяйственной и прочей документации эскадрильи, и Заводской райсуд Николаева такое разрешение дал.

Что касается эскадрильи, то ее на момент заключения сделки и по настоящее время возглавляет Артем Забродоцкий. Фирма«Николаевстройцентр» оформлена на члена семьи бизнесмена Араика Амирханяна — Вагинака Амирханяна. Подряды от государства компании начала выигрывать в конце 2018 года и в 2019 году уже заработала на них почти 162 млн гривен, получая заказы по всей Украине.

Сам Араик Амирханян известен прежде всего своей войной с «Укравтодором» — он при помощи сотен жалоб в АМКУ фактически заблокировал тендеры «Укравтодора» из-за того, что его структуры отказывались заключать контракты с его фирмой из-за низкого качества работ.

19 июня 2019 года ранее объявленный в розыск Амирханян даже был задержан СБУ в помещении Антимонопольного комитета, который наложил штраф на его компании «Полтавастройцентр» и «СК «Дорлидер» в размере 15,6 млн гривен за сговор и искажение результатов 17 тендеров Николаевского горсовета. Вдобавок к штрафу его компании получили трехлетний запрет на участие в тендерах, а все жалобы в АМКУ были отклонены на основании письма из СБУ.

Впрочем, уже в июле Амирханян вышел из СИЗО под залог, заявив, что стал жертвой заказа со стороны «старой команды в СБУ», а в августе его «Николаевстройцентр» снова допустили к тендерам. Поток жалоб в АМКУ от структур Амирханяна тоже закончился.

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